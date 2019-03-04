Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко спрогнозував у 2011 році початок війни з Росією.

Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко спрогнозував у 2011 році початок війни з Росією, йдеться в ефірі передачі Свобода Слова на ICTV.

У прямому ефірі був показаний сюжет від 2011 року, де Гриценко чітко озвучив сьогоднішні реалії в Україні. Після ведучий запитав про те, яку загрозу він бачить для України, крім війни з РФ.

– Зараз я бачу, що буде дуже складним зовнішній світ. Буде більш складним Європарламент. Не просто пройдуть вибори в Америці, – сказав він.

Гриценко зазначив, що США і Росія вийшли зі стратегічно обмежувальних ракетних домовленостей.

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За його словами, Росія завжди буде загрозою, але віра в свої сили і в те, що в Україні може бути побудовано сильну державу допоможе перемогти ці загрози.

Нагадаємо, 1 березня мер Львова Андрій Садовий заявив, що прийняв рішення зняти свою кандидатуру на виборах президента України на користь Анатолія Гриценка.