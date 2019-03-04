PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Нацполіця викрила “сходку” кримінальних авторитетів у Києві

Поліція Києва викрила “сходку” кримінальних авторитетів, які планували обговорити розподіл їхньої влади та вплив на території України.

Нацполіця викрила “сходку” кримінальних авторитетів у Києві

Злодій у законі Сфан у Києві організував зустріч з іншими кримінальними авторитетами, щоб поширити свій вплив у кримінальному світі.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зустріч представників злочинного світу відбулася у ресторані на бульварі Верховної Ради. Її очолював уродженець Грузії та злодій в законі Джачвіліані Лаша.

Читайте: Не перший кримінал. На Одещині жорстокого вбивцю можуть відпустити на волю

Він планував налагодити зв’язки з іншими зловмисниками і стати куратором квартирних крадіїв.

За словами правоохоронців, Сфан до 2017 року знаходився у міжнародному розшуку. Його вже затримували в Києві з наркотиками.

Раніше Факти ICTV писали про те, що СБУ провела обшуки в одеських фірмах кримінального авторитета Марісова.

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Помер від переохолодження: патрульні висадили затриманого на півдорозі додому
Бойовик в електричці: на Київщині охоронець розстріляв п’яних хуліганів
Сутички поліції з активістами: Крищенко вибачився за фразу Лягай, Бандера
Сутички у Києві: Аваков звинуватив штаби кандидатів у розпалюванні ненависті
ДТП з Мариною Поплавською: водій повністю визнав провину
Тікав на коні, як у вестерні: під Одесою поліція затримала злодія-“ковбоя”
Домашнє насильство в Україні: масштаби та як себе захистити
Пройшов по карнизу будинку: у Тернополі поліцейський врятував з вікна 4-річну дівчинку
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка