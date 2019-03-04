Поліція Києва викрила “сходку” кримінальних авторитетів, які планували обговорити розподіл їхньої влади та вплив на території України.

Злодій у законі Сфан у Києві організував зустріч з іншими кримінальними авторитетами, щоб поширити свій вплив у кримінальному світі.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зустріч представників злочинного світу відбулася у ресторані на бульварі Верховної Ради. Її очолював уродженець Грузії та злодій в законі Джачвіліані Лаша.

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Він планував налагодити зв’язки з іншими зловмисниками і стати куратором квартирних крадіїв.

За словами правоохоронців, Сфан до 2017 року знаходився у міжнародному розшуку. Його вже затримували в Києві з наркотиками.

Раніше Факти ICTV писали про те, що СБУ провела обшуки в одеських фірмах кримінального авторитета Марісова.

Фото: Нацполіція