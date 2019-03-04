Сьогодні у більшості областей України очікується дощова погода.

Прогноз погоди на сьогодні, 4 березня, публікує Укргідрометцентр.

Опади не очікуються лише у південних областях країни.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься у межах 0-5° морозу, а вдень до 3-8°. На Правобережжі країни дещо тепліше – вдень позначки термометрів зупиняться на позначці 7-12° вище нуля.

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У Києві вдень пройдуть дощі.

Температура вночі у межах від 1° морозу до 1° тепла. Вдень повітря прогріється до 7-9° тепла.

До слова, 8 березня збережеться відносно тепла погода з опадами у вигляді дощу і мокрого снігу.