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Скасування антикорупційної статті – це поразка: заява G7 і СБ

Посли G7 і Всесвітній банк вимагають відновити кримінальну відповідальність в Україні за незаконне збагачення.

Скасування антикорупційної статті – це поразка: заява G7 і СБ

Про це йдеться у спільному посланні Великої сімки і Світового банку, пише ЛігаБізнесІнформ.

G7 і СБ назвали скасування статті ККУ про незаконне збагачення поразкою в боротьбі з корупцією в Україні. Вони нагадали, що у 2010 році більше 40 країн криміналізували незаконне збагачення, зберігши при цьому презумпцію невинності.

– G7 і Всесвітній банк закликають українську владу активізувати зусилля для впровадження ефективних антикорупційних правових інструментів і інститутів, включаючи відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення відповідно до принципів ООН, ОЕСР і ЄСПЛ, а також знайти спосіб продовжити десятки розслідувань, завершення яких поставлено під загрозу рішенням суду, – вказують посли у своєму зверненні.

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Нагадаємо, Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, за якою притягували до відповідальності за незаконне збагачення.

Раніше у Transparency International заявили, що Україна може втратити безвіз з ЄС через скасування статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення.

До слова, сьогодні в ефірі програми Свобода слова на ICTV о 22.20 експерти та політики говоритимуть про скасування скандальної статті.

Фото: Getty Images

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