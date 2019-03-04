Через пошкодження на мережі холодного водопостачання без води залишились 9 вулиць Києва.

Ремонтні бригади Київводоканалу працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

Про це повідомляє Київводоканал.

Тимчасово холодна вода відсутня за адресами:

вул. Академіка Ромоданова, 6/29;

вул. Казимира Малевича, 30, 31, 47/49;

вул. Сім’ї Хохлових, 5, 6, 6А, 6Б, 8;

пр-т. Леся Курбаса, 9, 9А, 9Е, 9Ж;

б-р. Кольцова, 22, 22А;

вул. Глибочицька, 13, 13, 16, 17, 17Д, 18, 24, 26, 27, 28, 29-31, 40, 44, 46-52, 56, 72;

вул. Петрівська, 10, 12, 30,34,29,15,23-Б,23-А;

пров. Косогірний, 4, 8, 8А, 10, 3, 7, 17, 27-29;

вул. Радистів, 15-75.

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За словами комунальників, орієнтовний строк ліквідації пошкоджень – доба.

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