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Факти / Україна

В Україні викрито схему легалізації російських найманців

Держприкордонслужба і Нацполіція викрили одну зі схем легалізації в Україні російських найманців.

В Україні викрито схему легалізації російських найманців

Для переправлення через Україну бойовиків, які пройшли через табори терористів, воювали в ІДІЛ у Сирії та на Донбасі, російські спецслужби намагалися фальшувати документи громадян РФ, повідомляє Держприкордонслужба.

– Аби “непомітно” заслати в Україну бойовика, його документи ретельно готували та намагалися завчасно декілька разів “обкатати” за маршрутом майбутнього руху через український кордон, як на заході так і на сході, – йдеться у повідомленні.

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У Києві затримали двох учасників такої схеми, коли ті чекали на передачу їм кількох паспортів іноземців.

Затримані – громадянин РФ, який перебуває у міжнародному розшуку як бойовик ІДІЛ, та українець, якого кілька років тому затримували за незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами.

До слова, СБУ повідомила, що російська ПВК Вагнера провела набір бойовиків в анексованому Криму для направлення в Судан.

Фото, відео: ДПСУ

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