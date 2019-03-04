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Вибори 2019: до зняття кандидатур кандидатам залишилося 4 дні

Кандидати на виборах президента України повинні визначитися з участю до 7 березня.

Вибори в Україні 2019

7 березня – останній день коли можна зняти свою кандидатуру на виборах президента України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Центральна виборча комісія востаннє зможе прийняти рішення за вказаними заявами 8 березня, оскільки в цей же день повинна бути затверджена форма, текст і колір виборчого бюлетеня.

Також до 7 березня кандидати в президенти або їхні представники в ЦВК повинні запропонувати кандидатури у виборчі комісії за кордоном.

Крім того, до цієї ж дати повинні бути подані й кандидатури до дільничних виборчих комісій.

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До слова, журналіст Дмитро Гнап зняв свою кандидатуру на виборах президента на користь Анатолія Гриценка.

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