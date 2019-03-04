4 березня Андрій Садовий подав заяву до Центральної виборчої комісії про зняття своєї кандидатури з президентських виборів, які відбудуться 31 березня.

Андрій Садовий подав заяву в Центральну виборчу комісію про зняття своєї кандидатури з президентських виборів, які відбудуться 31 березня, повідомляє прес-служба партії Об’єднання Самопоміч.

Садовий висловив сподівання, що інші кандидати теж знімуть свої кандидатури на користь Анатолія Гриценка.

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Нагадаємо, 1 березня Садовий заявив, що знімає свою кандидатуру на виборах президента на користь Анатолія Гриценка. Він заявив, що його мета – здобути перемогу на парламентських і місцевих виборах.