Передвиборчі програми кандидатів у президенти України 2019. Що обіцяють та чи зможуть втілити свої задуми політики – у матеріалі Фактів ICTV.

Вибори президента 2019 наближаються. Напередодні 31 березня політики активізувались – вони звідусіль розповідають, як змінять країну і чому треба голосувати саме за них.

Передвиборча програма – це обов’язкова складова передвиборчої кампанії, де кандидат окреслює своє бачення країни та розповідає, що зробить для реалізації планів.

Факти ICTV проаналізували програми основних кандидатів в президенти і розповідають, як зміниться Україна у разі їхньої перемоги.

Головне – підтримка парламенту

Обираючи за кого голосувати, слід розуміти – не всі обіцянки в компетенції президента.

В Україні парламентсько-президентська форма правління. Відтак, кадрові призначення на ключові посади держави – це не примха президента. Кандидатури має затверджувати Верховна Рада. Окрім того, всі законодавчі ініціативи також будуть проведені через парламент.

Для ефективної реалізації всіх обіцянок, президента мають підтримувати більшість депутатів.

Петро Порошенко

Політика чинного президента як і раніше буде спрямована на євроінтеграцію.

Не зупиняючись на запровадженні безвізу, він обіцяє до 2023 року подати заявку на вступ до ЄС та отримати план дій щодо вступу до НАТО.

Політолог Андрій Золотарьов суттєвих змін в політиці держави у разу перемоги Порошенка не прогнозує:

– Порошенко буде намагатись “законсервувати ” ситуацію, щоб мати можливість передати владу наступнику, який не кине йому в обличчя рахунки за попередній період.

Окрема складова програми Порошенка – подолання бідності і, відповідно, посилення соціальної допомоги найменш забезпеченим верствам населення.

Реалізацію програми президент почав вже зараз, ініціювавши березневу індексацію пенсій.

Окрім того, президент продовжить роботу над вже запровадженими реформами.

Продовжить також і боротьбу за мир. Це і міжнародні місії ООН, і політико-дипломатичні методи, і, звичайно, розбудова армії. Мінський формат переговорів, незважаючи на критику багатьох політиків, за президентства Порошенка буде збережено.

Юлія Тимошенко

Основна її мета – запровадити нову Конституцію. Із головного – у українців буде можливість проводити референдуми, якщо їх не влаштовуватиме центральна або місцева влада, кількість депутатів скоротиться до 350 осіб, а чиновників позбавлять недоторканності.

– Фактично, в неї найбільш деталізована програма політичних та економічних змін, – вважає Андрій Золотарьов.

За п’ять років президентства Тимошенко обіцяє, що середня зарплата досягне рівня Польщі, а це приблизно $1000. Гарантує, що ціна на газ буде знижена удвічі.

Повертати окуповані території планує військово-дипломатичним шляхом за допомогою Будапештського меморандуму. При чому Україна проведе інвентаризацію заподіяної Росією шкоди для подальшої компенсації збитків.

Основна проблема Тимошенко – нестача підтримки у парламенті, пояснює експерт:

– У Юлії Володимирівни багато напрацювань. Але отримати більшість, яка дозволить перейти до виконання намірів, які викладені в Новому курсі, буде досить складно. Фактично, вибори в Раду стануть третім туром президентських виборів.

Анатолій Гриценко

У планах Гриценка масштабні кадрові зміни. На керівні посади в армії призначить бойових офіцерів, суддів за хабарництво буде карати довічним ув’язненням, а кількість чиновників – скоротить.

– Гриценко акцентує увагу на зміцненні президентської моделі – президент відповідає за все. Обіцяє покарати тих, хто розкрав країну, намагається втілити запит на сильну та чесну владу. Враховуючи політичний досвід країни, це виглядає трох наївно, – впевнений Золотарьов.

Комунальні тарифи буде знижено до рівня, що відповідатиме “реальним витратам виробників та доходам населення”. Середня зарплата сягне 700 євро, а мінімальна пенсія – не нижче прожиткового мінімуму.

Фармацевтична реформа Гриценка – це відновлення держконтролю за якістю та ціною ліків. За підробку медикаментів – кримінальна відповідальність. Викривши фармацевтичні корупційні схеми, кандидат зможе знизити ціни на ліки вдвічі.

Екс-міністр оборони, оцінюючи ситуацію, не поспішає з поверненням Криму та Донбасу. На це йому потрібно п’ять років і комплексний підхід – застосування дипломатичних, воєнних, економічних, санкційних засобів.

Юрій Бойко

Юрій Бойко виступає за створення нейтральної держави з єдиною політичною нацією. Екс-регіонал пропонує повернути Донбас мирним шляхом – через прямі переговори з усіма сторонами конфлікту.

У зовнішньополітичній сфері – позаблоковість та нейтралітет, тобто відмова від курсу на ЄС та НАТО. При чому пропонує “подолати протиріччя” з Росією.

– Якщо у інших кандидатів немає розбіжностей в евроінтеграційному напрямку, то Бойко декларує альтернативні позиції, – коментує експерт.

Окрім того, хоче відмінити медичну реформу, в освітній сфері – “повернути можливість громадян навчатись рідною мовою”.

До речі, єдиний з кандидатів Бойко обіцяє повернути вільний доступ до соціальних мереж та інформаційних ресурсів, маючи на увазі Вконтакті, Однокласники та ін.

До шансів Бойка отримати підтримку парламенту експерт ставиться скептично:

– Якщо Бойко переможе, то у тих, хто вважав, що він зможе реалізувати цей опозиційний курс, буде велике розчарування, – зазначив Золотарьов.

Володимир Зеленський

Вся програма Зеленського спрямована на посилення участі громадян в управлінні державою.

Наслідуючи приклади світових трендів, обіцяє прийняти закон Про народовладдя, аби прописати механізми референдумів, на яких українці будуть вирішувати нагальні проблеми держави.

– Ми побачимо дуже швидкий дрейв країни в бік парламентської республіки і перерозподіл влади на користь парламенту та прем’єр-міністра. Можливо це і добре, бо президентське крісло завжди було джерелом багатьох негараздів і конфліктів у країні, – припускає Золотарьов.

В країні Зеленського відкрити бізнес можна буде за годину, закордонний паспорт – за 15 хвилин, а проголосувати – за секунду.

Однак, проблема кандидата в тому, що в нинішньому складі Верховної Ради у нього немає підтримки. Як мінімум до парламентських виборів реалізувати свої глобальні зміни шоумену буде складно. Однак, вже восени ситуація може кардинально змінитись:

– Якщо він суттєво не втратить підтримку суспільства, то у його партії непогані перспективи – має можливість сформувати пропрезидентську більшість. Однак, не забувайте, великі очікування можуть принести і великі розчарування.

Політичні гасла, а не реалістичний план дій

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель зазначає, що кандидати зосередились на виборчих гаслах. Поки що у переважної більшості немає реалістичного плану дій.

– Понад 30 кандидатів у своїх програмах говорять про пенсійне забезпечення, що не належить до їхньої компетенції. Пенсіонери залишаються найбільшою електоральною групою, з якою хочуть загравати політики – близько 12 млн.

Експерт поділяє кандидатів на дві групи. Одні орієнтуються на красиві цифри, а інші – на загальні гасла. За даними КВУ, близько 20% виборчих програм – красномовні слова і автобіографічна інформація.

– Насамперед виборцям потрібно орієнтуватись на предмет реалістичності програм і прислухатись до позицій вузькогалузевих експертів. Окрім того, відкрити програми і спробувати їх почитати, – радить Олексій Кошель.

Вірити обіцянками політиків чи ні – особиста справа кожного виборця. Однак, довіряючи особі долю країни, слід уважно аналізувати її заяви і тверезо оцінювати її можливості.

Фото: Андрій Золотарьов, Олексей Кошель, Gettyimages, Dreamstime

Лілія Ященко