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Дорогу Львів-Рівне планують розширити до 4 смуг

Укравтодор розпочав проектування реконструкції дороги М-06 на ділянці Львів – Рівне із розширенням її до 4 смуг руху.

Дорогу Львів-Рівне планують розширити до 4 смуг

Після закінчення будівництва нової дороги планується скоротити час в дорозі від Львова до Рівного майже на 1,5 години.

Про це повідомляє Укравтодор.

Реконструкція дороги сприятиме надходженню інвестицій та створенню нових робочих місць. Наразі на цей відрізок шляху припадає значна частина перевезень експортних вантажів до ЄС.

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Крім того, цей проект дозволить весь транзитний автотранспорт, який прямує по дорогах М-06 Київ-Львів-Чоп та М-19  Доманово-Тернопіль-Чернівці, вивести за межі міста та приміської зони.

Це забезпечить підвищення рівня дорожньої безпеки та покращить екологічну ситуацію в містах.

Раніше Факти ICTV писали, коли підрядники понесуть відповідальність за ремонт доріг України.

Фото: Unsplash

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