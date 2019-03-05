Коли відбудуться парламентські вибори в Україні 2019 читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Парламентські вибори в Україні повинні відбутися 27 жовтня 2019 року відповідно до закону Про вибори народних депутатів України.

Згідно з нормами цього закону, ЦВК повинна офіційно оголосити про початок виборчого процесу не пізніше 28 липня. Самовисування кандидатів та висування партіями стартує 29 липня.

Претенденти на депутатські мандати завершують висування до 9 серпня та подають документи до ЦВК для реєстрації не пізніше 13 серпня. Реєструвати кандидатів припинять 18 серпня.

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В день парламентськи виборів, 27 жовтня, українці будуть голосувати за політичні партії ( в загальнодержавному окрузі) та за кандидатів-мажоритарників ( в одномандатному окрузі).

Центрвиборчком повинен встановити підсумки виборів до Верховної Ради до 11 листопада, а до 16 опублікувати результати у газетах Голос України та Урядовий кур’єр.

Новообрані парламентарі повинні зібратись на першу сесію не пізніше 16 грудня. Депутати складуть присягу, після чого офіційно вступлять в законні повноваження.

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