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Факти / Україна

Корупція в оборонці: НАБУ зареєструвало ще одне кримінальне провадження

НАБУ затримало 5 чиновників Спецтехноекспорту, яких підозрюють у розтраті $2,225 млн.

Корупція в оборонці: НАБУ зареєструвало ще одне кримінальне провадження

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали чинного та колишнього директорів держпідприємства Спецтехноекспорт та ще трьох екс-посадовців за підозрою у розтраті $2,225 млн, повідомляє прес-служба НАБУ.

Мова йде про затримання чинного директора СпецТехноЕкспорту, колишнього директора, екс-заступника директора, екс-заступника директора департаменту контракту № 1, екс-начальника одного з відділів.

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Дії всіх осіб кваліфіковано за ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У 2009 році керівництво Спецтехноекспорт ініціювало украдання з іноземною компанією угоди із супроводу одного із зовнішньо-економічних контрактів.

За цим контрактом Спецтехноекспорт мав поставити військову продукцію, вироблену ДП Завод 410 ЦА.

– Посередництво нерезидента мало забезпечити укладання та виконання зовнішньо-економічного контракту, за що державне підприємство заплатило $2,225 млн. Натомість компанія-посередник заявлені послуги не надавала, розповіли у НАБУ.

Раніше Факти ICTV писали, що скандал з розкраданням в оборонній сфері продовжується, Укроборонпром визнав російське походження висотомірів для Ан-26.

Фото: НАБУ

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