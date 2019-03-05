Глава МЗС України Павло Клімкін розповів, що РФ кожні 40 секунд робить кібератаки, намагаючись вплинути на вибори президента України.

Росія атакує міністерські комп’ютерні мережі і мережу ЦВК, повідомляє глава МЗС Павло Клімкін, передає Радіо Свобода.

– Простий приклад: кожні 40 секунд ми спостерігаємо спроби потрапити в наші міністерські комп’ютерні мережі, спостерігаємо кібернапади на ЦВК та інші відомства. Втручання, яке стосується нашої критичної інфраструктури, – розповів Клімкін.

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За його словами, блекаут протягом 5-7 днів перед виборами може повністю змінити результати голосування.

Раніше Факти ICTV писали, що Центральна виборча комісія 24 і 25 лютого піддавалася DDoS-атакам з території Росії.

Фото: УНІАН.