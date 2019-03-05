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Факти / Україна

Кожні 40 секунд! Клімкін про кібератаки РФ перед виборами

Глава МЗС України Павло Клімкін розповів, що РФ кожні 40 секунд робить кібератаки, намагаючись вплинути на вибори президента України.

Кожні 40 секунд! Клімкін про кібератаки РФ перед виборами

Росія атакує міністерські комп’ютерні мережі і мережу ЦВК, повідомляє глава МЗС Павло Клімкін, передає Радіо Свобода.

– Простий приклад: кожні 40 секунд ми спостерігаємо спроби потрапити в наші міністерські комп’ютерні мережі, спостерігаємо кібернапади на ЦВК та інші відомства. Втручання, яке стосується нашої критичної інфраструктури, – розповів Клімкін.

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За його словами, блекаут протягом 5-7 днів перед виборами може повністю змінити результати голосування.

Раніше Факти ICTV писали, що Центральна виборча комісія 24 і 25 лютого піддавалася DDoS-атакам з території Росії.

Фото: УНІАН.

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