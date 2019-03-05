Статтю про незаконне збагачення скасовано. Чому Конституційний суд скасував статтю, що вона передбачала та які наслідки це матиме – у матеріалі Фактів ICTV.

Конституційний суд України 26 лютого визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачала відповідальність чиновників за незаконне збагачення.

Тобто, купивши віллу за мільйон, чиновник з офіційною зарплатою у кілька тисяч ризикував потрапити за ґрати.

За рішенням суду, положення статті не відповідають верховенству права та презумпції невинуватості.

А так як Конституційний суд – це найвища інстанція, скасувати або оскаржити рішення цього органу не можна.

Що це за стаття?

Стаття 368-2 Кримінального кодексу у нинішній редакції була прийнята у 2015 році, коли створювали антикорупційні органи. Ця стаття була черговим зобов’язанням перед МВФ та однією з вимог Європейського союзу під час запровадження безвізового режиму.

Згідно зі статтею, чиновник, який набув майно, законність якого не підтверджена доказами, може бути позбавлений волі строком від двох до десяти років, з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

Суворість покарання залежить від посади, яку обіймає чиновник – чим вона вище, тим довший і строк.

Чому вона неконституційна?

За відміну статті проголосувало 14 з 18 суддів КСУ. За рішенням суду, деякі положення статті нібито не відповідають конституційним нормам.

По-перше, стаття нібито не відповідає юридичній визначеності. Тобто її положення трактуються неоднозначно.

По-друге, положення про незаконне збагачення суперечить презумпції невинуватості на підставі 62 і 63 статей. Вона нібито зобов’язує підозрюваного доводити законність своїх статків. Тоді як доведенням має займатись сторона обвинувачення – слідчий або прокурор.

Суддя КСУ Андрій Головатий, один з чотирьох суддів, що проголосували проти відміни статті, пояснив своє рішення.

– Не свідчить він (чиновник – Ред.) проти себе. Він дає пояснення. Презумпція невинуватості присутня як і у всіх інших статтях Кримінального кодексу – чи це крадіжка, чи вбивство, чи інший злочин. Тут немає порушення – якщо все законно, то поясни. А брак пояснень є причиною того, що у суді відкривається кримінальний процес, – розповів він під час ефіру Свободи Слова.

Суд розглядав законність статті через подання народних депутатів. Ще у грудні 2017 року 59 народних депутатів звернулись до КСУ з проханням переглянути положення статті.

До речі, у списку депутатів присутні й ті, проти кого відкриті провадження за незаконне збагачення.

Тепер заберуть безвіз?

Тепер кримінальні провадження, які стосуються незаконного збагачення, будуть закриті. Бо статті, за якою могли притягти чиновників до відповідальності, немає.

Тільки у НАБУ сьогодні відкрито 65 проваджень на загальну суму понад 1,5 млрд гривень.

– Всі ті люди, які були під переслідуванням у кримінальних провадженнях за останні чотири роки, фактично амністовані, – пояснює Фактам ICTV народний депутат Мустафа Найєм.

Він додав, що до скасування траншів МВФ та відміну безвізу не дійде, але це “велика проблема для усіх наших партнерів щодо антикорупційної політики”.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зауважив, що за статтею про незаконне збагачення за період роботи НАБУ і САП загалом було розпочато 106 проваджень. Тому незрозуміло, чому статтю назвали недієвою.

У розмові з Фактам ICTV кандидат у президенти Анатолій Гриценко назвав таке рішення КСУ несправедливим.

– Згідно з цією статтею вони відповідали перед законом і пояснювали звідки у них взялись такі великі статки. Тепер їм цього робити не треба. Всі ці провадження мають бути припинені і продовжені не можуть бути. Конституційний суд сказав, що тепер красти чесно.

При чому політик запропонував свій варіант вирішення ситуації – розпустити склад суду:

– Я би такий Конституційний суд відрізав від бюджетного фінансування і розпустив. А потім за прозорою, підконтрольною громадськості і пресі, процедурою, сформував новий склад, який буде стояти на засадах верховенства права, а не приховувати корупціонерів.

Окрім того, що справи про незаконне збагачення будуть закриті, виникла і проблема з перевірками декларацій. У НАЗК не можуть встановити ознаки незаконного збагачення у 500 деклараціях за 2015-2018 роки.

– Таке рішення КСУ з’явилось для того, щоб не можна було покарати теперішню політичну еліту. Фактично, їхнє незаконно набуте майно є легалізованим. Вони його спокійно вписують в декларації і ми нічого з цим зробити не можемо, – в ефірі Свободи Слова заявив Віталій Шабунін з Центру протидії корупції.

До слова, Петро Порошенко 28 лютого оголосив, що підготував законопроект нової статті про незаконне збагачення. Він подав його до Верховної Ради з поміткою невідкладно. Таким чином, незабаром законодавчий вакуум буде ліквідовано.

Та навіть прийняття нового закону не виправить ситуацію. Робота, якою займались антикорупційні органи протягом чотирьох років, поставлена під загрозу. Справи про збагачення можуть просто розвалитись, а ті, хто ховав у свою кишеню гроші українців, можуть залишитись непокараними.

Увага громадських організацій, ЗМІ та суспільний резонанс, якого набула справа, дають надію, що вона не загубиться в столах чиновників, а ті провадження, які вже були відкриті, будуть доведені до кінця.

Фото: Dreamstime

Лілія Ященко