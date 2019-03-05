Сьогодні у західних, східних, північних, Черкаській та Вінницькій областях невеликий дощ.

Прогноз погоди на сьогодні, 5 березня, публікує Укргідрометцентр.

У Карпатах та на сході країни дощ з мокрим снігом, на решті території – без істотних опадів.

Вітер західний та південно-західний – до 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на високогір’ї Закарпаття до 25 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.

На півдні місцями 13-15°, на високогір’ї Карпат протягом доби 0-5° тепла.

У Києві сьогодні дощ, від 7° до 9° вище нуля.

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До слова, 8 березня збережеться відносно тепла погода з опадами у вигляді дощу і мокрого снігу.