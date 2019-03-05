Посол США в Україні Марі Йованович закликала звільнити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Посол США в Україні Марі Йованович закликала звільнити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Про це вона сказала під час виступу в Українському кризовому медіа-центрі, пише прес-служба Посольства США в Україні.

– Для цілісності антикорупційних інституцій має бути замінений спеціальний антикорупційний прокурор. Того, хто був спійманий за наданням консультацій підозрюваним, як уникнути відповідальності за звинуваченням у корупції, не можна довірити вести ці справи, – сказала вона.

Йованович зазначила, що щодо корупціонерів суд повинен провести розслідування, і, якщо буде доведена вина, вони повинні потрапити до в’язниці.

Вона підкреслила, що для того, щоб домогтися такого результату необхідно, щоб всі елементи антикорупційної архітектури були присутні і працювали ефективно.

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Нагадаємо, в березні минулого року у кабінеті антикорупційного прокурора Холодницького знайшли жучок. Його сховали в годівницю для рибок, розташовану на акваріумі.

Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив слідчі дії, що стосуються керівника САП.

За словами директора НАБУ Артема Ситника, на записах містяться дані про “зливи інформації про підготовлювані обшуки тим людям, у яких ці обшуки повинні були проводитися, про тиск на певних посадових осіб для прийняття ними певних рішень”.

Наприкінці грудня 2018 року слідчий Головного слідчого управління СБУ закрив кримінальне провадження за підозрою Холодницького у розголошенні відомостей досудового розслідування.