Скандал з розкраданням в оборонній сфері продовжується, Укроборонпром визнав російське походження висотомірів для Ан-26.

Компанія з виробництва висотомірів для Ан-26 виявилася підприємством Російської Федерації.

Це підтвердив заступник генерального директора Укроборонпрому Сергій Омельченко на прес-конференції у Києві.

– Існує механізм, який складається з тендерного і конкурентного підходу до закупівлі комплектуючих. Ми обрали найкращу цінову пропозицію з тих, що були наявні під час відповідей на запит до авіапідприємств України, що мають відповідний фах і сертифікацію з постачання авіаелементів, – пояснив Омельченко.

Також він зазначив, що отримали товар завдяки вибору найкращої цінової пропозиції.

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– Переможець зі своєю пропозицією дійсно надав найкращу ціну. І він єдиний, хто зміг поставити цей висотомір, і це підприємство Російської Федерації, – визнав Омельченко.

6 березня Петро Порошенко скликає засідання РНБО, під час якого буде розглянуто питання щодо реформування Укроборонпрому.

Нагадаємо, Укроборонпром у 7 разів переплатив за запчастини для військових транспортних літаків Ан-26 з Росії за допомогою Ігоря та Олега Гладковських, які замішані у корупційному скандалі.

Фото: Уніан