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Будівництво злітно-посадкової смуги Одеського аеропорту здійснюється за графіком

Компанія-підрядник Автомагістраль-Південь планує відновити роботи з укладання верхнього бетонного шару нової злітно-посадкової смуги (ЗПС) в Одеському аеропорту вже в березні, при середньодобовій температурі повітря вище +5°C.

Будівництво злітно-посадкової смуги Одеського аеропорту здійснюється за графіком

Про це йдеться  в повідомленні компанії.

Також в даний час виконуються роботи з влаштування фундаментів для монтажу технологічного обладнання, що включає в себе засоби радіозв’язку, навігації, радіолокації і забезпечення інструментального заходу на посадку в складних метеорологічних умовах, пристрій льотних полів, об’єктів енергозабезпечення, конструктиву ЗПС, пристрій мережі зливової каналізації з колодязями і очисних споруд та інше.

Станом на листопад 2018 року, будівельники поклали 1150 м верхнього бетонного шару з 2800 м необхідних, а роботи з влаштування верхнього шару покриття були припинені в зв’язку з погодними умовами.

Масштаб виконаної роботи, технологію укладання покриття і стан парку техніки позитивно оцінив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час недавнього візиту 26 лютого.

2 березня на засіданні регіонального розвитку Одеської області головував президент Петро Порошенко, який підкреслив, що Одеська область має велике майбутнє ще і в зв’язку з модернізацією міжнародного Одеського аеропорту. Це по-справжньому великий і важливий проект, в тому числі і для всієї України.

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У свою чергу, глава Одеської ОДА Максим Степанов заявив, що нову злітно-посадкову смугу аеропорту Одеса введуть в експлуатацію до кінця 2019 року.

Нова ЗПС Одеського аеропорту буде мати довжину 2800 м і ширину 45 м. Після завершення будівництва аеропорт зможе приймати літаки типу Вoeing-757 і Вoeing-767, а також інші борти місткістю близько 300 пасажирів.

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