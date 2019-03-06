У дівчат в Україні з’явиться можливість навчатися у військових ліцеях у вересні 2019 року.

Головний спеціаліст Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Любов Гуменюк заявила, що дівчата зможуть навчатися у військових ліцеях з вересня 2019 року, передає Сегодня.

У Міноборони вже завершили розробку відповідного наказу.

У Міністерстві оборони продовжують роботу для того, щоб сформувати гендорно збалансовані ЗСУ.

За словами Гуменюк, також буде скасовано обмеження на прийом дівчат на навчання до військових навчальних закладів.

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До слова, міністр оборони Степан Полторак підписав наказ, згідно з яким військовим на передовій в зоні ООС підвищується доплата.