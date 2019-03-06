Директор компанії ГалПідшипник розповів про недобросовісну конкуренцію та тиск на ринку підшипників.

Протягом декількох років представники різних силових відомств чинять тиск на більшість компаній ринку підшипників. Багато з цих фактів мають ознаки недобросовісної конкуренції.

Про це в інтерв’ю виданню Цензор заявив директор компанії ГалПідшипник – Олександр Тільман.

За його словами, представники правоохоронних органів, зокрема ГПУ, СБУ і Національна поліція використовують найнеадекватніші методи, щоб заблокувати роботу компанії ГалПідшипник.

– У 2015 році нам інкримінували фінансування сепаратизму, у цій справі підозри були зняті. Пізніше – підробку підшипників на суму 4000 грн. З грудня 2017 року в СБУ була справа з торгівлі нафтопродуктами між Кримом і “ДНР”, в фабулу якого на якійсь підставі останнім епізодом був дописаний ГалПідшипник. У травні 2018 року відкрили провадження проти ГалПідшипника про постачання контрафактної продукції в особливо великих розмірах. Також в рамках цієї справи нас звинуватили у несплаті податків і фінансуванні тероризму. Справа шита білими нитками і це зрозуміло навіть людині, яка не має юридичної освіти. ГПУ остаточно загралася, якщо відкриває справу на підставі вигаданих свідчень і в порушує законодавство, – заявив Тільман.

На думку Олександра Тільмана, все, що відбувається на ринку, може свідчити про несумлінну конкуренцію і спроби одного з його гравців використовувати зв’язки в силових структурах з метою монополізації ринку.

Він стверджує, що до кожної без винятку справи проти ГалПідшипника були причетні люди з Харкова, причому це і потерпілі, і заявники, і правоохоронці, і прокурори, і, можливо, навіть замовники.

Серед можливих замовників атаки на ринок підшипників Олександр називає харківську компанію Ірбіс і її власника пана Туринського, а в якості одного з можливих виконавців – громадянина Гладкоскока – колишнього співробітника прокуратури, директора і співвласника харківської фірми Оберіг, який за словами директора Галпідшипника “спеціалізується на написанні листів і скарг до відповідних органів з вимогами перевірити Галпідшипник”.

– За два з половиною роки жодна із заяв представників ПП ТД Галпідшипник про надання неправдивих свідчень, підробку документів, навмисне невиконання рішень суду, перевищення повноважень, крадіжки і подальшу реалізацію вилучених підшипників, не було добровільно зареєстровано правоохоронцями та прокуратурою. На даний момент нами подано понад 300 скарг на дії співробітників Національної поліції, зареєстровано 12 кримінальних справ. Жодна не розслідується, і, схоже, ніхто і не збирається це робити, – заявив в інтерв’ю Цензор Олександр Тільман.

Читайте: Нацполіція і СБУ намагалися вчинити рейдерське захоплення на активи держкорпорації в Україні

Минулого тижня власниця ПП ТД Галпідшипник Світлана Саєвич публічно звернулася до президента України Петра Порошенка з проханням захистити свою компанію від тиску корумпованих працівників Міністерства внутрішніх справ і Генеральної прокуратури, а також вжити заходів для підтримки чесного українського бізнесу.

Нагадаємо, Нацполіція викрила “сходку” кримінальних авторитетів у Києві.