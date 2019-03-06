Президент Петро Порошенко вважає, що Україна має право на створення нових ракетних комплексів.

Президент Петро Порошенко під час засідання РНБО висловив думку, що Україна може створювати нові потужні ракетні комплекси для захисту країни.

За його словами, Україні потрібно думати про додаткове зміцнення оборонного сектора, оскільки країна ще не знаходиться в складі НАТО, а РФ блокує Будапештський меморандум.

– Я підкреслюю наше право створювати сучасні ефективні системи озброєння для самозахисту, в тому числі й потужні ракетні комплекси, – сказав президент.

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Порошенко вважає, що нові ракетні комплекси повинні стати ще одним фактором для стримування агресії Росії.

До слова, президент Петро Порошенко заявив, що в Україну вже доставили турецькі безпілотники Bayraktar TB2.