PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Україна має право на створення потужних ракетних комплексів – Порошенко

Президент Петро Порошенко вважає, що Україна має право на створення нових ракетних комплексів.

Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко під час засідання РНБО висловив думку, що Україна може створювати нові потужні ракетні комплекси для захисту країни.

За його словами, Україні потрібно думати про додаткове зміцнення оборонного сектора, оскільки країна ще не знаходиться в складі НАТО, а РФ блокує Будапештський меморандум.

– Я підкреслюю наше право створювати сучасні ефективні системи озброєння для самозахисту, в тому числі й потужні ракетні комплекси, – сказав президент.

Читайте: Порошенко ініціює міжнародний аудит Укроборонпрому

Порошенко вважає, що нові ракетні комплекси повинні стати ще одним фактором для стримування агресії Росії.

До слова, президент Петро Порошенко заявив, що в Україну вже доставили турецькі безпілотники Bayraktar TB2.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Безпілотники Bayraktar TB2 вже в Україні – Порошенко
Порошенко ініціює міжнародний аудит Укроборонпрому
Хто виграє вибори президента України – букмекери
Петро Порошенко: Дніпропетровська область – лідер децентралізації
В українців імунітет на сенсації: скандал в оборонці
Державна допомога багатодітнім сім’ям зросте на 1,5 тис. грн – Порошенко
ЗСУ знищили ворожий “Прищ” на Світлодарській дузі
Президент скликає РНБО щодо реформування Укроборонпрому
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка