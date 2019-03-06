Уряд скасував обов’язковість ведення книги скарг і пропозицій, замінивши її більш сучасними методами.

Кабінет міністрів під час засідання ухвалив пакет рішень, в якому скасував ведення книги скарг і пропозицій та спростив працевлаштування іноземців в Україні.

За словами першого заступника міністра економічного розвитку Максима Нефьодова, на ведення книги скарг і пропозицій український бізнес щорічно витрачає близько 45 млн грн. Але охочі можуть і надалі вести такі книги.

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Також уряд затвердив дев’ять нових критеріїв для запровадження ризик-орієнтованих перевірок бізнесу та спростив працевлаштування іноземців в Україні.

Раніше Факти ICTV писали про те, що уряд закликали затвердити Раду з питань підтримки кінематографії.