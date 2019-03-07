Служба безпеки України затримала одного з чиновників Харківської міськради, оскільки він може співпрацювати з ФСБ.
Співробітники СБУ затримали заступника директора департаменту Харківської міськради, оскільки його підозрюють у співпраці з ФСБ Росії.
За інформацією представника департаменту контррозвідки СБУ Володимира Настюка, чиновника завербував у 2017 році полковник ФСБ Олександр Ушаков.
Співробітник Харківської міськради познайомився з офіцером під час туристичної поїздки в Росію у 2016 році.
Ця зустріч виявилася не останньою і після цього чиновник бачився з Ушаковим в Греції, Чехії та РФ. Ці поїздки він виправдовував туристичними цілями або ж участю у громадських заходах.
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– Нами встановлено, що громадянин України, використовуючи своє службове становище, а також доступ до різного роду інформаційних масивів і матеріалів, збирав і передавав російським спецслужбам інформацію про молодіжні організації, рухи, їхніх лідерів, діяльність та фінансування релігійних громад різних конфесій, – розповів Настюк.
Після затримання 5 березня чиновнику оголосили про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 111 КК України (Державна зрада).
Суд прийняв рішення залишити чиновника під вартою на 60 діб.
До слова, за підозрою у розтраті $2,2 млн затримали керівників держпідприємства Спецтехноекспорт.