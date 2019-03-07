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Факти / Україна

Добродомов знявся з виборів 2019

Дмитро Добродомов зняв свою кандидатуру з президентських виборів 2019 року.

Добродомов знявся з виборів 2019

Дмитро Добродомов зняв свою кандидатуру передвиборної гонки на користь Анатолія Гриценка.

– Переконаний, що Анатолій Гриценко вийде у 2-й тур, –  заявив Добродомов.

Дмитро Добродомов – позафракційний народний депутат, лідер партії Народний контроль.

Читайте: Вибори 2019: Садовий подав заяву до ЦВК про зняття своєї кандидатури

Раніше Факти ICTV писали, що лідер партії Наші Євген Мураєв вирішив відмовитися від участі у виборах президента України.

Джерело: 112 Україна

Фото: УНІАН

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