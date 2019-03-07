Україна зацікавлена у сильній та єдиній Європі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

– Єдність позиції з боку Австрії та Європейського Союзу, зокрема в питанні санкцій, відіграє дуже важливу роль в нашій боротьбі з російською агресією. Я хотів би, щоби всі європейці пам’ятали, що в цій боротьбі Україна захищає не тільки свою незалежність, – наголосив Кличко.

Про наміри України мер Києва постійно нагадує європейським політикам. За словами Кличка, Австрія підтримує рішення України стати частиною європейської спільноти.

– На всіх зустрічах я продовжую порушувати тему співпраці з Україною, інвестицій, а також політичної підтримки Австрією прагнення нашої країни бути частиною європейської родини. І всі ці ключові питання зараз є дуже актуальними і для України, і для Австрії, – пояснив Кличко.

Мер впевнений, що вступ України до Європейського Союзу важливий для обох сторін.

– Я переконаний, що інтеграція однієї з найбільших країн Європи в Європейський Союз є стратегічним питанням для всієї Європи. На цьому я наголошую на всіх зустрічах, – підкреслив голова Києва.

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При цьому, Віталій Кличко зробив акцент на тому, що Угода про Асоціацію з ЄС є сьогодні найкращою програмою реформ і перетворень, які повинна втілити Україна.