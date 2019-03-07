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Факти / Україна

На Україну насувається шторм

Сьогодні українців попереджають про сильний вітер.

На Україну насувається шторм

Штормовий вітер до 15-20 м/с буде спостерігатися у західних областях країни.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

– 7 березня вдень у західній частині України пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий), – йдеться у повідомленні.

Читайте: Тисяча блискавок за 5 хвилин! У небі над Каліфорнією спостерігали рідкісне явище

Нагадаємо, що у березні на українців чекає тепла погода, яка протримається до середини місяця.

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