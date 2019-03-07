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Факти / Україна

Погода в Україні на сьогодні, 7 березня (КАРТА)

Сьогодні 7 березня по всій території України сонячно і до 11 градусів тепла вдень.

Погода в Україні на сьогодні, 7 березня (КАРТА)

Прогноз погоди на сьогодні, 7 березня, публікує Укргідрометцентр.

По всій території країни сьогодні сонячно і тепло, вдень 9-11 градусів вище нуля, вночі -1 -3.

Найтепліше на заході, там вдень повітря прогріється до +16 градусів, у центральних, південних і північних областях трохи холодніше до 12 градусів тепла.

Читайте: Спека +25° і заморозки: погода в Україні у березні

До речі, Факти ICTV публікували прогноз погоди на цей тиждень в Україні.

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