ФСБ Росії планує перевірити психічне здоров’я 8 полонених українських військових моряків.
Слідче управління Федеральної служби безпеки Росії відправить 8 полонених українських військових моряків на психолого-психіатричну експертизу.
За словами адвокатів українців, Росії передали заяву про порушення такими діями ФСБ третьої Женевської конвенції.
Також захисники заявили, що країна-агресор не надала інформацію про направлення в Київ запиту про психічне здоров’я полонених.
Адвокати моряків клопочуть про присутність під час процедури.
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Крім цього, повідомляється про те, що ФСБ планує провести слідчі дії щодо ще 12 полонених українців.
Як відомо, 4 березня виповнилося 100 днів, як 24 українських моряків перебувають у російському полоні.
Фото: Людмила Денісова