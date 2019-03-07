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Факти / Україна

РФ хоче направити 8 полонених моряків на психекспертизу – адвокат

ФСБ Росії планує перевірити психічне здоров’я 8 полонених українських військових моряків.

РФ хоче направити 8 полонених моряків на психекспертизу – адвокат

Слідче управління Федеральної служби безпеки Росії відправить 8 полонених українських військових моряків на психолого-психіатричну експертизу.

За словами адвокатів українців, Росії передали заяву про порушення такими діями ФСБ третьої Женевської конвенції.

Також захисники заявили, що країна-агресор не надала інформацію про направлення в Київ запиту про психічне здоров’я полонених.

Адвокати моряків клопочуть про присутність під час процедури.

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Крім цього, повідомляється про те, що ФСБ планує провести слідчі дії щодо ще 12 полонених українців.

Як відомо, 4 березня виповнилося 100 днів, як 24 українських моряків перебувають у російському полоні.

Фото: Людмила Денісова

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