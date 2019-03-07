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Розкрадання в оборонному комплексі. Відомі перші рішення суду

Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжні заходи чинному керівнику та 4 колишнім службовцям Спецтехноекспорту, котрі причетні до розтрати 55,5 млн грн.

Розкрадання в оборонному комплексі. Відомі перші рішення суду

Суд ухвалив рішення для чотирьох підозрюваних і обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Запобіжні заходи обрали чинному та колишньому директору Спецтехноекспорту і трьом колишнім службовцям дочірнього підприємства, котрі причетних до розтрати 55,5 млн грн коштів державного підприємства.

Засуджені мають право внести заставу:

  1. Владислав Бельбас керівник Спецтехноекспорту — 7 млн грн.
  2. Павло Борбул екс-керівник Спецтехноекспорту — 1,9 млн грн.
  3. Тимофій Романюк екс-директор департаменту — 5 млн грн.
  4. Екс-керівник сектору — 1,5 млн грн.

Колишнього заступника директора суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

Рішення щодо можливого оскарження в апеляційному порядку поки немає.

Раніше, 4 березня правоохоронці затримали 5 осіб оголосивши підозру у розтрачанні коштів Спецтехноекспорту, яке є дочірнім підприємством Укрспецекспорту і входить до концерну Укроборонпром.

Нагадаємо, членів РНБО та Укроборонпрому обвинувачують у масштабних розкраданнях при закупівлях в армії.

Джерело: САП

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