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Факти / Україна

У Дніпрі пропонують назвати вулицю на честь Бандери

Одну з вулиць у Дніпрі запропонували перейменувати на честь Степана Бандери.

У Дніпрі пропонують назвати вулицю на честь Бандери

В Дніпрі з’явилася петиція з пропозицією перейменувати вулицю Шмідта у вулицю Степана Бандери, йдеться у протоколі засідання Дніпровської міськради.

Під час засідання також розглядалася й петиція щодо заборони перейменування зазначеної вулиці на честь Степана Бандери, оскільки вона набрала необхідну кількість голосів.

За результатами засідання поступила рекомендація щодо проведення громадських слухань з цього питання.

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Після них буде підготовлений проект рішення щодо перейменування вулиці чи відмови у цьому питанні.

До слова, у Києві вулиця Проектна буде перейменована на честь учасниці АТО Аміни Окуєвої.

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