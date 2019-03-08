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У Києві відбулися сутички на Марші жінок

У Києві під час Маршу жінок сталися сутички з правоохоронцями.

У Києві відбулися сутички на Марші жінок

Під час феміністичної акції Марш жінок були затримані чотири представники праворадикальних організацій, які влаштували сутички з правоохоронцями.

Учасники правих організацій Традиції і порядок та Братство прийшли на противагу жінкам, які зібрались на Михайлівській площі та виступали за свої права.

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У марші взяли участь близько тисячі активістів. В результаті зіткнень з поліцією затримано як мінімум чотири людини.

Порядок на марші охороняють кілька сотень поліцейських і бійців Нацгвардії.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Парижі чоловікові відірвало руку під час сутички з жовтими жилетами.

Фото: РБК-Україна

Джерело: РБК-Україна

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