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Штормове попередження: в Україні очікуються дощі і сильний вітер

В Україні сьогодні, 10 березня, оголошено штормове попередження.

Штормове попередження: в Україні очікуються дощі і сильний вітер

В Україні очікуються дощі і сильний вітер.

Протягом доби пориви вітру в західних областях країни будуть досягати 25-28 м/с.

Читайте: Спека +25° і заморозки: погода в Україні у березні

На решті території країни очікуються вітри зі швидкістю 15-20 м/с (2 рівень небезпеки, помаранчевий).

Раніше Факти ICTV писали, что у штаті Алабама (США) утворилися кілька смерчів, які призвели до великих руйнувань.

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