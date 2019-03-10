Цієї неділі християни просять один в одного вибачення за образи, адже 10 березня – Прощена неділя, після якої починається Великий піст.
Слова прощення повинен сказати кожен. В цей день варто замислитись над своїми вчинками, словами і навіть думками.
Цей день – чудовий привід помиритися з кимось, почати пост із доброю, чистою душею, зосередитися на духовному житті, подбавши, що ніхто вас не тримає образу.
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Попросити примирення можна і через СМС:
Просити пробачення в Прощену неділю –
Так давно заведено в нашій Україні,
Простіть мене, коли я чимось зогрішив,
Простіть мене, а я вас вже давно простив.
***
У день неділі ти прости,
Удачи я тобі бажаю,
Бажаю я вперед йти
І все здійсниться, я знаю!
***
Нам Бог велів образи забувати,
Та я тебе зараз за все прощаю.
Прости мене і ти, щоб нам знову
Дружити, як раніше, я про те мрію.
***
Нехай в душі проллється світло,
Я вам щиро бажаю,
Щоб почули у відповідь:
Бог простить і я прощаю!
***
Просити прощення в неділю
Так у нас заведено.
Вибачте нас, коли згрішили,
А ми пробачили вас давно.
До слова, з понеділка починається Великий піст. Факти ICTV публікували календар харчування на цей період.