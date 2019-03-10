Цієї неділі християни просять один в одного вибачення за образи, адже 10 березня – Прощена неділя, після якої починається Великий піст.

Слова прощення повинен сказати кожен. В цей день варто замислитись над своїми вчинками, словами і навіть думками.

Цей день – чудовий привід помиритися з кимось, почати пост із доброю, чистою душею, зосередитися на духовному житті, подбавши, що ніхто вас не тримає образу.

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Попросити примирення можна і через СМС:

Просити пробачення в Прощену неділю –

Так давно заведено в нашій Україні,

Простіть мене, коли я чимось зогрішив,

Простіть мене, а я вас вже давно простив.

***

У день неділі ти прости,

Удачи я тобі бажаю,

Бажаю я вперед йти

І все здійсниться, я знаю!

***

Нам Бог велів образи забувати,

Та я тебе зараз за все прощаю.

Прости мене і ти, щоб нам знову

Дружити, як раніше, я про те мрію.

***

Нехай в душі проллється світло,

Я вам щиро бажаю,

Щоб почули у відповідь:

Бог простить і я прощаю!

***

Просити прощення в неділю

Так у нас заведено.

Вибачте нас, коли згрішили,

А ми пробачили вас давно.

До слова, з понеділка починається Великий піст. Факти ICTV публікували календар харчування на цей період.