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Сутички у Черкасах: поліція затримала двох організаторів

Співробітники поліції затримали двох організаторів вчорашніх заворушень у Черкасах.

Сутички у Черкасах: поліція затримала двох організаторів

Поліція затримала двох громадян, яких підозрюють в організації заворушень у Черкасах.

Про це повідомляє Нацполіція Черкаської області.

– Затримано двох найактивніших осіб, які підозрюються в організації громадян для здійснення хуліганських дій і нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції, які забезпечували охорону громадського порядку, – йдеться у повідомленні.

Відкрито справу за ч. 2 ст. 345 і ч. 4 ст. 296 КК України.

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Нагадаємо, що 9 березня в Черкасах проходили заходи за участю президента України Петра Порошенка, під час яких представники Національного корпусу намагалися прорватися на сцену. У результаті сутичок з активістами Нацкорпуса постраждали 22 поліцейських.

ФотоНацполіція

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