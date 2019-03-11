PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Провокація РФ на Азові. Корабель ФСБ наблизився до українського буксира

Під час планового виходу буксира Корець в Азовське море сторожовий корабель ФСБ РФ Краснодарець наблизився до українського корабля.

Буксир Корець

Буксир Корець виходив у море для відпрацювання завдань з бойової підготовки, повідомляє прес-центр ООС.

Російський корабель зблизився із буксиром на півтори милі і продовжив слідування курсом Корця.

– Наблизившись до нашого буксира по лівому борту на відстань близько трьох морських миль, російський корабель дав повний хід і швидко збільшив відстань, після чого взяв Корець на супровід, – йдеться у повідомленні.

Водночас другий російський корабель йшов по правому борту Корця, а третій тримався на великій відстані попереду.

Читайте: Берегові війська з артилерією: якою буде база ВМС у Бердянську

Незважаючи на неприємне сусідство, на борту буксира відпрацювали завдання з протидиверсійної оборони, виконали вправи з практичних стрільб.

Вихід Корця у море прикривала артилерія, а також вертольоти армійської авіації та літаки винищувальної та штурмової авіації.

Нагадаємо, у вересні 2018 року російський прикордонний катер типу Мангуст на великій швидкості намагався зблизитися з українськими кораблями в Азовському морі.

Фото: скрін відео ООС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

НАТО допоможе Україні стримати агресію РФ у морі – Климпуш-Цинцадзе
РФ хоче направити 8 полонених моряків на психекспертизу – адвокат
100 днів полону: Волкер закликав “велику націю” звільнити українських моряків
В Україні викрито схему легалізації російських найманців
ЄС виділить €50 млн на безпеку на Азові
105 кораблів: РФ посилила присутність на Азові
Бермудський трикутник для РФ: Клімкін про Чорне море
Сили ООС збили на Донбасі російський дрон
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка