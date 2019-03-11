Під час планового виходу буксира Корець в Азовське море сторожовий корабель ФСБ РФ Краснодарець наблизився до українського корабля.

Буксир Корець виходив у море для відпрацювання завдань з бойової підготовки, повідомляє прес-центр ООС.

Російський корабель зблизився із буксиром на півтори милі і продовжив слідування курсом Корця.

– Наблизившись до нашого буксира по лівому борту на відстань близько трьох морських миль, російський корабель дав повний хід і швидко збільшив відстань, після чого взяв Корець на супровід, – йдеться у повідомленні.

Водночас другий російський корабель йшов по правому борту Корця, а третій тримався на великій відстані попереду.

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Незважаючи на неприємне сусідство, на борту буксира відпрацювали завдання з протидиверсійної оборони, виконали вправи з практичних стрільб.

Вихід Корця у море прикривала артилерія, а також вертольоти армійської авіації та літаки винищувальної та штурмової авіації.

Нагадаємо, у вересні 2018 року російський прикордонний катер типу Мангуст на великій швидкості намагався зблизитися з українськими кораблями в Азовському морі.

Фото: скрін відео ООС