Під час планового виходу буксира Корець в Азовське море сторожовий корабель ФСБ РФ Краснодарець наблизився до українського корабля.
Буксир Корець виходив у море для відпрацювання завдань з бойової підготовки, повідомляє прес-центр ООС.
Російський корабель зблизився із буксиром на півтори милі і продовжив слідування курсом Корця.
– Наблизившись до нашого буксира по лівому борту на відстань близько трьох морських миль, російський корабель дав повний хід і швидко збільшив відстань, після чого взяв Корець на супровід, – йдеться у повідомленні.
Водночас другий російський корабель йшов по правому борту Корця, а третій тримався на великій відстані попереду.
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Незважаючи на неприємне сусідство, на борту буксира відпрацювали завдання з протидиверсійної оборони, виконали вправи з практичних стрільб.
Вихід Корця у море прикривала артилерія, а також вертольоти армійської авіації та літаки винищувальної та штурмової авіації.
Нагадаємо, у вересні 2018 року російський прикордонний катер типу Мангуст на великій швидкості намагався зблизитися з українськими кораблями в Азовському морі.
Фото: скрін відео ООС