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Факти / Україна

Вибори РФ у Криму: Кабмін вніс у РНБО пропозиції щодо санкцій

Кабмін схвалив і вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо санкцій до громадян іноземних держав, які 18 березня 2018 року прийняли участь як міжнародні спостерігачі у виборах президента Росії в окупованому Криму.

Вибори РФ у Криму: Кабмін вніс у РНБО пропозиції щодо санкцій

Пропозиція про введення санкцій проти міжнародних спостерігачів на виборах президента РФ в окупованому Криму була винесена на розгляд РНБО.

– Було запропоновано застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій до іноземних громадян, які 18 березня 2018 року прийняли участь як так звані “міжнародні спостерігачі” у так званих “виборах президента РФ”, незаконно проведених Росією на території тимчасово окупованого Криму і Севастополя, – йдеться у супровідній інформації до розпорядження уряду №129, передає Інтерфакс-Україна.

Реалізація цієї пропозиції покликана захистити порушені інтереси України і створити передумови для згортання пропагандистської діяльності зазначених фізичних осіб.

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Нагадаємо, що Євросоюз відмовився визнавати результати голосування у Криму в рамках виборів президента Росії.

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