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Факти / Україна

Якого президента хочуть бачити українці – опитування

Близько 50% українців хочуть, аби майбутній президент України приніс зміни в країну.

вибори

Згідно з результатами соціологічного дослідження, яке провела група Рейтинг, жителі України хочуть, щоб майбутній президент приніс зміни в країну.

Під час опитування жителів України просили назвати три чинники, на які вони орієнтуються при виборі президента України.

Близько 50% опитаних заявили, що шукають кандидата, який може змінити країну, 33% хочуть бачити у нього реальну програму розвитку країни і ще 27% повинні бути впевнені, що кандидат поведе Україну в правильному напрямку.

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В опитуванні взяли участь близько 5 тис. громадян України у віці від 18 років. Воно проводилося з 1 по 7 березня.

До слова, кандидат в президенти України Дмитро Добродомов відмовився від участі у виборах.

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