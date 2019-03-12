Не брали кредитів і не маєте жодних боргів? Не поспішайте радіти. Адже їх можуть мати ваші друзі, сусіди чи колеги по роботі. І тоді колектори можуть завітати й до вас.

Галині Тополь вже два роки надходять листи від різних фінустанов – з вимогою погасити борги за невідомого їй чоловіка. Та й суми там чималенькі – від кількох тисяч гривень і аж до мільйона. Спочатку жінці здалося, що помилились адресою. Але листування переросло в постійні телефонні дзвінки, під’їзд стали обклеювати листівками із погрозами. І на роботу й додому телефонують цілодобово. Батькам Галини навіть довелося двічі змінювати номери мобільних. Та колектори їх знову знаходили. У поліції порадили звертатись до суду, бо це, мовляв, цивільні відносини. Порушувати карну справу відмовилися навіть коли невідомі намагалися вибити двері в квартирі.

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І такі історії останнім часом стали масовими по країні. Причому жертвами колекторів стають не лише беззахисні українські родини, а й цілі навчальні заклади. Одну з київських шкіл два роки тероризували колектори. Погрожували розправою директору та вчителям, залякували учнів. А все через якісь 2,6 тис. гривень, які заборгував син однієї з учительок. У школі й досі не можуть відійти від пережитого шоку. Кажуть, шкільні телефони просто розривалися. Телефонували прямо під час уроків. І не лише вчителям, а й деяким учням, погрожуючи зґвалтуванням. Найбільше дісталося директору навчального закладу Сергію Горбачову. Каже, погрожували змішати з землею школу, якщо не погасить борг сина вчительки. А коли він звернувся до поліції – це ще більше розлютило колекторів.

Загалом у цій справі 17 постраждалих. Але на суд прийшов лише директор школи. Інші побоялися. Чого не скажеш про чотирьох молодиків, інтереси яких в суді представляють аж 5 адвокатів. Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми. Суд продовжить засідання вже у квітні. Сергій Горбачов сподівається на справедливий вирок. Інакше вчителів і надалі лякатимуть і принижуватимуть.

Факторингових компаній, які вибивають борги з українців, розвелося за останні роки як грибів. Бо надто вже прибутковий цей бізнес. І має надійний захист у солідних кабінетах.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, якими методами в українців відбирають житло та майно.