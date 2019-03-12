Журналісти надали докази, що співробітники СБУ, Генпрокуратури, Державної фіскальної служби та НАБУ отримували хабарі за непроведення розслідувань та закриття справ де фігурували особи, які причетні до розкрадання в оборонному комплексі.

За ч.3 ст. 368 почато досудове розслідування стосовно отримання неправомірної вигодами службовцями, які займають відповідальне становище.

Директор ДБР наголосив, що необхідно створити власні оперативні підрозділи для об’єктивного розслідування.

– Законодавство дозволяє залучати до роботи лише оперативні підрозділи правоохоронних органів, але вони самі і є фігурантами розслідування. Тому якнайшвидше потрібно ухвалити законопроект №5395-д , який передбачає введення оперативного працівника до переліку посад ДБР, – наголошує директор Роман Труба.

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Цей законопроект ухвалили ще в першому читанні 17 травня 2017 року, тоді його направили до другого читання за скороченою процедурою, але депутати і досі не продовжили розгляд і відповідно не проголосували за ухвалення.

Дані останнього розслідування свідчать, що організатори корупційних схем вели переговори про передачу хабарів, за закриття справ, які невигідні фігурантам, а саме: розслідування про незаконну діяльність між ТОВ Оптимаспецдеталь та Укроборонпромом під час якої укладалися договори стосовно поставок військового обладнання на державні заводи оборонних компаній.

Нагадаємо, Генпрокуратура України розслідує тільки одне кримінальне провадження стосовно Укроборонпрому, бо корупційна складова поза їхньою компетенцією.