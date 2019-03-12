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НБУ випустить монети з нагоди отримання томосу

Національний банк України почав приймати онлайн-замовлення на пам’ятні монети, присвячені отриманню томосу.

НБУ випустить монети з нагоди отримання томосу

Замовити пам’ятну монету онлайн, яка присвячена наданню Україні томосу про автокефалію, можна вже відсьогодні на спеціальному порталі.

Нацбанк планує випускати монети трьох номіналів. Номінал 5 грн вийде у кількості 75 тис. і буде виготовлений з нейзильберу. Оздоблена локальною позолотою з’явиться монета 20 грн тиражем 4 тис.

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Найменша кількість монет, яка буде виготовлена із золота, номіналом 100 грн вийде тиражем 1,5 тис.

До слова, монети з’являться у продажі з 25 березня.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Нацбанк дозволив українцям купувати валюту в кредит.

Фото: НБУ

Джерело: НБУ

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