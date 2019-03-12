Національний банк України почав приймати онлайн-замовлення на пам’ятні монети, присвячені отриманню томосу.

Замовити пам’ятну монету онлайн, яка присвячена наданню Україні томосу про автокефалію, можна вже відсьогодні на спеціальному порталі.

Нацбанк планує випускати монети трьох номіналів. Номінал 5 грн вийде у кількості 75 тис. і буде виготовлений з нейзильберу. Оздоблена локальною позолотою з’явиться монета 20 грн тиражем 4 тис.

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Найменша кількість монет, яка буде виготовлена із золота, номіналом 100 грн вийде тиражем 1,5 тис.

До слова, монети з’являться у продажі з 25 березня.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Нацбанк дозволив українцям купувати валюту в кредит.

Фото: НБУ