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Факти / Україна

Погода в Україні на сьогодні, 12 березня (КАРТА)

Сьогодні в Україні очікуються опади у вигляді невеликого снігу і дощу.

погода в Украине

Прогноз погоди на сьогодні, 12 березня, публікує Укргідрометцентр.

У південних, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях опади у вигляді мокрого снігу і дощу. Значні опади очікують вдень у Криму та Приазов’ї.

Вітер північно-західний 7-12 м/с. На півночі країни можливі пориви до 15-20 м/с.

Вночі буде дещо прохолодно – від 1° тепла до 4° морозу, на узбережжі морів 2-5° тепла. Вдень потеплішає до 2-7° тепла, а на Закарпатті – до 10° вище нуля.

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У Києві вдень пройде сніг з дощем.

Температура вночі коливатиметься у межах 1-3° морозу, а вдень стовпчики термометрів покажуть 4-6° тепла.

До слова, цього тижня Україну очікує холодна погода з опадами у вигляді мокрого снігу і дощу.

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