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Факти / Україна

Порошенко ініціював відсторонення голови Полтавської ОДА

Президент України Петро Порошенко ініціював звільнення з посади голови Полтавської ОДА через розслідування НАБУ.

Порошенко ініціював відсторонення голови Полтавської ОДА

Під час форуму Від енергоефективності до енергонезалежності Петро Порошенко звернувся до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням про подання на звільнення голови Полтавської ОДА Валерія Головка та його першого заступника.

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– До них виникли серйозні претензії з боку НАБУ, представлені відповідні докази. Для об’єктивного розслідування буде краще, якщо пан Головко не займатиме високу державну посаду, – зазначив Порошенко.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна ініціює проведення комплексного міжнародного аудиту концерну Укроборонпром. Зокрема, комплексну ревізію всіх укладених контрактів.

Фото: АП

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