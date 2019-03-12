Комісар Ради Європи з прав людини рекомендує українським парламентарям перенести голосування за мовний закон.

Комісар Дуня Міятович закликає нардепів перенести ухвалення мовного закону на післявиборчий час.

– При обговоренні законів та політичних реформ, які стосуються мовного питання Рада Європи повинна збалансувати мету підтримки державної мови та обов’язки захисту і підтримки мов меншин та збереження культурної різноманітності, – наголосила Міятович.

Комісар додала, що при розробці мовних законів повинні враховуватися інтереси нацменшин. У контексті виборчої кампанії мовне питання поляризує населення, тому Міятович наполягає відкласти ухвалення цього рішення на час після виборів.

Наприкінці лютого ВРУ почала розглядати закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Закон закріплює українську мову, як єдину державну. Пункти закону передбачають застосування української мови при виконанні службових обов’язків.

Факти ICTV дізнались, чому мовне питання підняли перед виборами, що передбачає законопроект та чи змусить він українців спілкуватись виключно українською.