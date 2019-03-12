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У Криму стався новий викид хімічних речовин

Концентрація хлористого водню в повітрі перевищила допустиму норму на території анексованого Криму.

У Криму стався новий викид хімічних речовин

Кримське управління гідрометеорології та моніторингу довкілля виявило перевищення гранично допустимої норми концентрації хлористого водню у 4,4. Повітря у Красноперекопську перенасичене  також вмістом оксиду вуглецю в 1,06.

У місті Армянськ фахівці зафіксували аналогічне забруднення повітря, там вміст оксиду вуглецю перевищує норму в 1,04, а показники фтористого водню – у 1,8.

У північній частині Криму з 23 серпня на 24 стався викид хімічних речовин. Через це на дахах будинків і листях дерев утворився маслянистий наліт. У вересні окупаційна влада зупинила дію заводу Кримський титан, який здійснював несанкціоновані викиди.

Читайте: Хімічні викиди в Армянську: завод Титан відновив роботу

Попри це, ігноруючи наведені факти, завод продовжив свою діяльність вже у жовтні 2018 року. Влада окупованого Криму заперечує інформацію про системні викиди, але жителі Армянська та Красноперекопська б’ють на сполох, боячись екологічного лиха.

Нагадаємо, центральна влада відібрала в органів місцевого самоврядування право використовувати відрахування податку за викиди двоокису вуглецю (СО2).

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