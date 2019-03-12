Результати соціологічного опитування показали, що фаворитом киян залишається Кличко.

Результати останнього соціологічного опитування показують, що кияни не бачать альтернативи Віталію Кличку в кріслі мера. Про це повідомив блогер та політичний експерт Олексій Голобуцький в соціальній мережі Facebook.

– Останнє соцопитування по Києву підтверджує, що у Кличка залишається стабільно високий рейтинг. Принаймні станом на березень 2019, за півтора року до виборів мера Києва конкурентів у нього немає, – пояснив політичний експерт.

Він зазначив, що особисто його результати опитування здивували – особливо неочікуваним стало третє місце Геннадія Балашова.

– На першому місці, серед тих, хто визначився, Віталій Кличко з 47%. На другому – екс-мер Олександр Омельченко з 14,3%. На третьому – підприємець Геннадій Балашов з 9%. І тільки на четвертому – нардеп Борислав Береза з 8,3%. Я нагадаю, що на виборах 2015 року до другого туру вийшли Кличко і Береза. Третє місце за результатами соцопитування у Балашова – це великий сюрприз. Навряд чи його, вельми маргінального політика (пам’ятаєте таку партію 5.10?), варто розглядати як серйозного претендента на посаду мера, – впевнений блогер.

За його словами, результати опитування вчергове доводять, що кияни не бачать альтернативи Віталію Кличку.

– Спільний рейтинг Омельченка, Берези і Балашова менше, ніж у Кличка, – підсумував Олексій Голобуцький.

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Нагадаємо, що у березні дослідницька компанія Active Groupпроводила соціологічне опитування киян, в якому впевнено перемагає Віталій Кличко.