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Факти / Україна

Заворушення у Києві і Черкасах: Аваков відкинув російський слід

Арсен Аваков засудив безлади, які активісти влаштували в Києві та Черкасах 9 березня.

Заворушення у Києві і Черкасах: Аваков відкинув російський слід

Проросійські сили не причетні до організації інцидентів, що відбулися в Києві та Черкасах 9 березня.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За його словами, активісти самі перейшли межу, коли влаштували безлади.

– Не можна заявляти про один злочин, здійснюючи інший.

Аваков заявив, що Національна поліція не сприятиме жодному з кандидатів в його виборній агітації.

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– Місія Нацполіціі – коли навіть усі божеволіють, багато хто переходить межі, ми будемо спокійні, зробимо свою роботу, навіть коли нас дискредитуватимуть.

Як повідомлялося, в результаті зіткнення представників Національного корпусу з правоохоронцями в Черкасах постраждали 22 правоохоронців.

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