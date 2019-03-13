Для підвищення протиповітряної оборони буде передислоковано шість військових частин Повітряних сил Збройних Сил України.
Переміщення військових частин ПС ЗСУ затвердив уряд своїм розпорядженням.
У Міноборони наголошують, що це розширить бойові спроможності Повітряних сил в загальній системі протиповітряної оборони України.
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Йдеться про переміщення таких військових підрозділів:
- А1659 з військового містечка №35 (Маріуполь Донецької області) до військового містечка №8 (Золотоноша Черкаської області);
- зенітного ракетного дивізіону військової частини А2800 з військового містечка №6 (селище Радісне Біляївського району Одеської області) до військового містечка №13 (село Нерубайське Біляївського району Одеської області);
- А3737 з військового містечка №2 (Мукачеве Закарпатської області) до військового містечка №91А (село Павшино Мукачівського району Закарпатської області);
- окремого радіолокаційного взводу військової частини А3737 з військового містечка №2 (Мукачеве Закарпатської області) до військового містечка №91А (село Павшино Мукачівського району Закарпатської області);
- окремого радіолокаційного взводу військової частини А3737 з військового містечка №2 (Мукачеве Закарпатської області) до військового містечка №21 (Старокостянтинів Хмельницької області);
- пункту наведення авіації з військового містечка №2 (Мукачеве Закарпатської області) до військового містечка №91А (село Павшино Мукачівського району Закарпатської області).
Нагадаємо, у вересні Повітряні сили провели у Приазов’ї комплексне тренування з нанесення ударів штурмовою авіацією.
Фото: Повітряні сили ЗСУ