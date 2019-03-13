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Факти / Україна

Для кращої оборони: ЗСУ передислокують частини Повітряних сил

Для підвищення протиповітряної оборони буде передислоковано шість військових частин Повітряних сил Збройних Сил України.

Повітряні сили ЗСУ

Переміщення військових частин ПС ЗСУ затвердив уряд своїм розпорядженням.

У Міноборони наголошують, що це розширить бойові спроможності Повітряних сил в загальній системі протиповітряної оборони України.

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Йдеться про переміщення таких військових підрозділів:

  • А1659 з військового містечка №35 (Маріуполь Донецької області) до військового містечка №8 (Золотоноша Черкаської області);
  • зенітного ракетного дивізіону військової частини А2800 з військового містечка №6 (селище Радісне Біляївського району Одеської області) до військового містечка №13 (село Нерубайське Біляївського району Одеської області);
  • А3737 з військового містечка №2 (Мукачеве Закарпатської області) до військового містечка №91А (село Павшино Мукачівського району Закарпатської області);
  • окремого радіолокаційного взводу військової частини А3737 з військового містечка №2 (Мукачеве Закарпатської області) до військового містечка №91А (село Павшино Мукачівського району Закарпатської області);
  • окремого радіолокаційного взводу військової частини А3737 з військового містечка №2 (Мукачеве Закарпатської області) до військового містечка №21 (Старокостянтинів Хмельницької області);
  • пункту наведення авіації з військового містечка №2 (Мукачеве Закарпатської області) до військового містечка №91А (село Павшино Мукачівського району Закарпатської області).

Нагадаємо, у вересні Повітряні сили провели у Приазов’ї комплексне тренування з нанесення ударів штурмовою авіацією.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

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