Для підвищення протиповітряної оборони буде передислоковано шість військових частин Повітряних сил Збройних Сил України.

Переміщення військових частин ПС ЗСУ затвердив уряд своїм розпорядженням.

У Міноборони наголошують, що це розширить бойові спроможності Повітряних сил в загальній системі протиповітряної оборони України.

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Йдеться про переміщення таких військових підрозділів:

А1659 з військового містечка №35 (Маріуполь Донецької області) до військового містечка №8 (Золотоноша Черкаської області);

зенітного ракетного дивізіону військової частини А2800 з військового містечка №6 (селище Радісне Біляївського району Одеської області) до військового містечка №13 (село Нерубайське Біляївського району Одеської області);

А3737 з військового містечка №2 (Мукачеве Закарпатської області) до військового містечка №91А (село Павшино Мукачівського району Закарпатської області);

окремого радіолокаційного взводу військової частини А3737 з військового містечка №2 (Мукачеве Закарпатської області) до військового містечка №91А (село Павшино Мукачівського району Закарпатської області);

окремого радіолокаційного взводу військової частини А3737 з військового містечка №2 (Мукачеве Закарпатської області) до військового містечка №21 (Старокостянтинів Хмельницької області);

пункту наведення авіації з військового містечка №2 (Мукачеве Закарпатської області) до військового містечка №91А (село Павшино Мукачівського району Закарпатської області).

Нагадаємо, у вересні Повітряні сили провели у Приазов’ї комплексне тренування з нанесення ударів штурмовою авіацією.

Фото: Повітряні сили ЗСУ