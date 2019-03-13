Минулого тижня ФСБ Росії перекрила всі схеми поставок комплектуючих для українського оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на засіданні тимчасової слідчої комісії парламенту щодо розслідування розкрадань в ЗСУ.

За його словами, українські протиповітряні ракети середнього радіусу дальності зроблені, в тому числі завдяки тому, що Укроборонпром закупив за подібною схемою частину необхідних виробів.

– І благати вже пізно, тому що ФСБ минулого тижня перекрила всі, принаймні відомі нам, нам відомі, схеми перевезень, – уточнив Луценко.

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Нагадаємо, журналісти BIHUS.info оприлюднили е-листування про корупційну схему закупівель контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-прокладки. Загальна цифра розкрадань та переплачувань становить 250 млн грн.

Фото: Юрій Луценко