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ФСБ перекрила всі схеми поставок деталей для української оборонки – Луценко

Минулого тижня ФСБ Росії перекрила всі схеми поставок комплектуючих для українського оборонно-промислового комплексу.

Юрій Луценко

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на засіданні тимчасової слідчої комісії парламенту щодо розслідування розкрадань в ЗСУ.

За його словами, українські протиповітряні ракети середнього радіусу дальності зроблені, в тому числі завдяки тому, що Укроборонпром закупив за подібною схемою частину необхідних виробів.

– І благати вже пізно, тому що ФСБ минулого тижня перекрила всі, принаймні відомі нам, нам відомі, схеми перевезень, – уточнив Луценко.

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Нагадаємо, журналісти BIHUS.info оприлюднили е-листування про корупційну схему закупівель контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-прокладки. Загальна цифра розкрадань та переплачувань становить 250 млн грн.

Фото: Юрій Луценко

Джерело: Інтерфакс-Україна

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