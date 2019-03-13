PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Кількість хворих на рак дітей в Україні зросла майже на 14%

Дитяча захворюваність на рак за останні п’ять років зросла майже на 14%.

Кількість хворих на рак дітей в Україні зросла майже на 14%

За останні п’ять років кількість дітей у віці до 17 років включно, які мають злоякісні новоутворення, з 2014 року зросла на 13,8%.

У 2018 році показник захворюваності становив 81,8 на 100 тис.

Кількість хворих на рак дітей у 2014 році становила 5 459 осіб.

Читайте: 6 несподіваних продуктів, що викликають рак

У МОЗ повідомили, що минулого року було зафіксоване зростання цієї цифри. Станом на кінець 2018 року вона становила вже 6 226 осіб.

Раніше Факти ICTV писали про те, як захиститися та розпізнати ознаки колоректального раку.

Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Діти падають з вікон! Як вберегти малечу захисними системами
Отруєння у дитсадку Тернополя – у лікарні п’ятеро малюків
Киянка, яка залишила немовля у покинутому будинку, працює в дитячому саду
Як захиститися від одного з найнебезпечніших видів раку – 5 способів
Під Одесою чоловік зробив рабом 12-річного хлопчика
У садках і школах Миколаєва дітей годували маргарином. Хто понесе відповідальність
Посмертне донорство в Україні: згоду пацієнтів отримуватимуть сімейні лікарі
Субсидований кредит до $40 тис. Як Угорщина підтримує молодих батьків
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка