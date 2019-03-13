Дитяча захворюваність на рак за останні п’ять років зросла майже на 14%.
За останні п’ять років кількість дітей у віці до 17 років включно, які мають злоякісні новоутворення, з 2014 року зросла на 13,8%.
У 2018 році показник захворюваності становив 81,8 на 100 тис.
Кількість хворих на рак дітей у 2014 році становила 5 459 осіб.
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У МОЗ повідомили, що минулого року було зафіксоване зростання цієї цифри. Станом на кінець 2018 року вона становила вже 6 226 осіб.
Раніше Факти ICTV писали про те, як захиститися та розпізнати ознаки колоректального раку.
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