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Факти / Україна

Після Криму Росія може окупувати Одесу й Румунію – Ходжес

Захід повинен вирішити проблему анексії Криму, щоб російська окупація не пішла далі.

Після Криму Росія може окупувати Одесу й Румунію – Ходжес

НАТО повинно збільшити військову присутність у Чорноморському регіоні, який стикається з “найбільшою і найсильнішою агресією з боку Росії”.

Про це заявив колишній командувач сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

За його словами, проблема анексії Криму досі відкрита, що наражає на небезпеку окупації “Одесу, і врешті, можливо, також Румунію”.

Ходжес переконаний, що ситуація вимагає від США продемонструвати військову силу Росії за сприяння європейських союзників, а також Канади та Австралії.

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Крім цього генерал-лейтенант не виключає конфлікт між США та Китаєм протягом найближчих десяти років.

Нагадаємо, 19 лютого президент Петро Порошенко підписав закон, в якому курс України на членство в ЄС і НАТО закріплюється в Конституції.

Джерело: Česke Noviny

Фото: Dreamstime

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